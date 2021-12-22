В России создали тест-систему, способную сразу выявлять «омикрон»

Глава «Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (Вектор)» Ринат Максютов сообщил, что в научных организациях Роспотребнадзора создан тест, который может не только выявлять коронавирус, но и сразу устанавливать «омикрон» ли это.
Глава «Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (Вектор)» Ринат Максютов сообщил, что в научных организациях Роспотребнадзора создан тест, который может не только выявлять коронавирус, но и сразу устанавливать «омикрон» ли это.
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