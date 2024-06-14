Москалькова требует жесткого наказания за русофобию. Доходы от российской нефти взлетели на 73,5%

M Malina Сначала надо жёстко пресекать русофобию внутри страны! Кто дал "отмашку" маскировать кресты на фото и плакатах? Кто??? Фамилию !!!( на стол Бастрыкину...)

VS Vladimir Starovoytov О русофобии было уместно говорить 100 лет назад. Сейчас надо КРИЧАТЬ о русофагии и дерусификации России