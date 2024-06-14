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Москалькова требует жесткого наказания за русофобию. Доходы от российской нефти взлетели на 73,5%

Москалькова требует жесткого наказания за русофобию. Доходы от российской нефти взлетели на 73,5%

А тем временем омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова подняла важную тему русофобии, отметив, что западный мир и организации под его влиянием охвачены "беспрецедентной русофобией".

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Комментарии
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M
Malina
Сначала надо жёстко пресекать русофобию внутри страны! Кто дал &quot;отмашку&quot; маскировать кресты на фото и плакатах? Кто??? Фамилию !!!( на стол Бастрыкину...)
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6 час.
VS
Vladimir Starovoytov
О русофобии было уместно говорить 100 лет назад. Сейчас  надо КРИЧАТЬ о русофагии и дерусификации России
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6 час.
МП
Михаил Пантюхин
А то, что лоббисты руководят аккупацией РОССИИ из средней азии,  и их проделки здесь, это не русофобии? Москалькова должна сконцентрироваться свое внимание на положение коренного народа России от безответственности властей, стоящих в толлерантной позе перед иноземными захватчиками?????
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2 час.

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