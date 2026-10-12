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"ВСУ подвыдохлись": эксперт о зачистке Волчанского котла и боях под Красным Лиманом

"ВСУ подвыдохлись": эксперт о зачистке Волчанского котла и боях под Красным Лиманом

На Оскольском фронте ВС РФ продолжат расширять зону контроля на линии "Купянск-Узловой — Боровая" и уничтожать части ВСУ возле Загрызово.

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