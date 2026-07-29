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Совкомбанк запустил рефинансирование по программе комбинированной семейной ипотеки: что изменится для заемщиков

Совкомбанк запустил рефинансирование по программе комбинированной семейной ипотеки: что изменится для заемщиков

Совкомбанк запустил рефинансирование по программе комбинированной семейной ипотеки: что изменится для заемщиков Елена ГалицкаяСовкомбанк расширил возможности для семей, которые ранее оформили ипотечные кредиты в других банках.

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