Останутся ли доступные квартиры в новостройках Петербурга и Ленобласти в 2024 и где?

В 2023 году спрос на «квадраты» в новостройках Петербурга оставался стабильно высоким. Но в декабре на сайте Минфина появилось сообщение об увеличении первоначального взноса до 30% и ограничении размера ипотечного кредита 6 млн рублей для всех регионов, включая Северную столицу.