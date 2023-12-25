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Останутся ли доступные квартиры в новостройках Петербурга и Ленобласти в 2024 и где?

В 2023 году спрос на «квадраты» в новостройках Петербурга оставался стабильно высоким. Но в декабре на сайте Минфина появилось сообщение об увеличении первоначального взноса до 30% и ограничении размера ипотечного кредита 6 млн рублей для всех регионов, включая Северную столицу.

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