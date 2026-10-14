Песков: Россия будет биться за возвращение своих активов

Россия намерена использовать все доступные средства, чтобы добиться возвращения своих замороженных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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