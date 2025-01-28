Франция и США: напряжённость из-за Гренландии и планы аннексии Трампа

Напряжённость между Францией и США усиливается из-за планов Дональда Трампа по аннексии Гренландии. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо предупреждает о возможных военных столкновениях в связи с переговорами Парижа и Копенгагена.
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