Франция и США: напряжённость из-за Гренландии и планы аннексии Трампа

Напряжённость между Францией и США усиливается из-за планов Дональда Трампа по аннексии Гренландии. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо предупреждает о возможных военных столкновениях в связи с переговорами Парижа и Копенгагена.