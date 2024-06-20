Актеры театра Виктюка боятся массовых увольнений после назначения Богомолова

Громкие кадровые изменения в театральной жизни столицы до сих пор находятся у всех на слуху. На известия о новом руководители отреагировали артисты театра Виктюка, который достался Константину Богомолову.
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