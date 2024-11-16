Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве жалуются на слабость российской пятой колонны

В Киеве жалуются на слабость российской пятой колонны

В своём абсолютном большинстве российское общество не готово подниматься против своей власти. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-заместитель главы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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