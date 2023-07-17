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Осуждённые просятся в штурм

Осуждённые просятся в штурм

Десятки осуждённых исправительной колонии №8 УФСИН по Тамбовской области написали коллективное письмо министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу с просьбой предоставить им шанс искупить свою вину и реабилитироваться перед общественностью — вступить в штурмовые подразделения и выполнять задачи в зоне СВО.

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Комментарии
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Андрей
и проф.рецидивистов тоже бы не надо.
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16 час.
Эдуард Николаев
шанс надо дать всем , но последний
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9 час.
Виктор Журавлев
В советское время уголовников в армию не брали потому, чтобы не давать им в руки оружие. За уголовные преступления ЛИШАЮТ СВОБОДЫ именно за тем, чтобы изолировать от нормального общества людей ненормальных. А, допуская уголовников к службе в армии, мы тем самым в бочку мёда вливаем ложку дёгтя, которая уничтожит бочку мёда. Зачем?!
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6 час.

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