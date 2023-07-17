Осуждённые просятся в штурм

Виктор Журавлев

В советское время уголовников в армию не брали потому, чтобы не давать им в руки оружие. За уголовные преступления ЛИШАЮТ СВОБОДЫ именно за тем, чтобы изолировать от нормального общества людей ненормальных. А, допуская уголовников к службе в армии, мы тем самым в бочку мёда вливаем ложку дёгтя, которая уничтожит бочку мёда. Зачем?!