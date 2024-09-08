Анна Богалий: «Я против первенств России для биатлонистов до 14 лет. Мы сталкиваемся с ранним выхолащиванием спортсменов»

«У нас в биатлоне сейчас проводятся первенства России для спортсменов от 13 до 14 лет. Я против таких соревнований и считаю, что до 18 лет мы должны проводить большие комплексные мероприятия, больше напоминающие фестивали, которые имеют, безусловно, спортивную составляющую с медалями, гимном и всем остальным, но без высокой цены победы.