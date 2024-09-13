Кардиолог Маршинцева: здоровый человек может выпивать до пяти чашек кофе в день

Речь идет о напитке без сливок, молока и сахара Здоровому человеку можно употреблять до пяти чашек кофе без сливок, молока и сахара в день, если при этом он хорошо себя чувствует, сообщила РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.