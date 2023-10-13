В Смоленске аниматоров оштрафовали за нелегальных «Фиксиков»

Нарушители авторских прав в Смоленской области не смогли утаить большой-большой секрет Аниматоры из Смоленской области стали участниками судебных разбирательств после использования костюмов с изображениями героев мультфильма «Фиксики».
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