Предварительная дата назначена: скоро в РФ может появиться ГОСТ на шарму

Введение ГОСТа на шаурму в РФ запланировано на конец 2025 года. Об этом сообщил ТАСС. Участники индустрии общественного питания, розничной торговли и профессиональные эксперты в области пищевой безопасности проявляют огромный интерес к созданию нового стандарта, который будет регламентировать высокие требования к качеству продукции, в частности, шаурмы.
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