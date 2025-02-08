Предварительная дата назначена: скоро в РФ может появиться ГОСТ на шарму

Введение ГОСТа на шаурму в РФ запланировано на конец 2025 года. Об этом сообщил ТАСС. Участники индустрии общественного питания, розничной торговли и профессиональные эксперты в области пищевой безопасности проявляют огромный интерес к созданию нового стандарта, который будет регламентировать высокие требования к качеству продукции, в частности, шаурмы.