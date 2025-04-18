Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине начали продавать оптом российские сим-карты

На Украине начали продавать оптом российские сим-карты

На Украине оптом продают сим-карты российских операторов, зарегистрированные на подставных лиц. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах, стоимость одной симки начинает от 150 гривен (300 рублей).

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