В Геленджике произошло смертельное ДТП, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По предварительной информации, сегодня, 17 января, в The post В Геленджике в результате ДТП погиб мотоциклист first appeared on Геленджик.
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