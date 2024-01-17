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Геленджик

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В Геленджике в результате ДТП погиб мотоциклист

В Геленджике произошло смертельное ДТП, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По предварительной информации, сегодня, 17 января, в The post В Геленджике в результате ДТП погиб мотоциклист first appeared on Геленджик.

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