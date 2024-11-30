Шарлиз Терон впервые поработает с Кристофером Ноланом

Шарлиз Терон присоединилась к актерской команде нового фильма Кристофера Нолана, уверяет THR. Ранее стало известно, что в пока безымянном проекте также сыграют Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Зендея и Роберт Паттинсон.
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