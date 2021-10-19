Вторично одичавшую домашнюю собаку назвали динго. Водится она в Азии и Австралии. А такое ее название связано с европейской колонизацией Нового Южного Уэльса и восходит к термину «тинго», которым аборигены Порт-Джексона описывали своих собак.
Вторично одичавшую домашнюю собаку назвали динго. Водится она в Азии и Австралии. А такое ее название связано с европейской колонизацией Нового Южного Уэльса и восходит к термину «тинго», которым аборигены Порт-Джексона описывали своих собак.
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