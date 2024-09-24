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Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории

Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «лучшим торгашом в истории». Он напомнил, что глава киевского режима после каждого визита в США уезжает из страны с миллиардами долларов, что о многом говорит.

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