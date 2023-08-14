Нововоронежская АЭС прошла в полуфинал международной премии #МЫВМЕСТЕ

Проект Нововоронежской АЭС "Мы - за ЭКОпоколения" прошел в полуфинал международной премии #МЫВМЕСТЕ, заняв первое место по итогам регионального этапа по Центральному Федеральному округу в номинации "Лидер социальных изменений" (категория "Бизнес").