Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Турфирмы похитили 90 000 000 рублей из бюджета на кешбэк с поездок

Турфирмы похитили 90 000 000 рублей из бюджета на кешбэк с поездок

В Петербурге ФСБ выявила хищение 90 млн руб. на программе туристического кешбэка В Санкт-Петербурге пресечена мошенническая деятельность руководителей туристических фирм и их соучастников, похитивших из бюджета на стимулирование туристических поездок более 90 миллионов рублей.

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