Турфирмы похитили 90 000 000 рублей из бюджета на кешбэк с поездок

В Петербурге ФСБ выявила хищение 90 млн руб. на программе туристического кешбэка В Санкт-Петербурге пресечена мошенническая деятельность руководителей туристических фирм и их соучастников, похитивших из бюджета на стимулирование туристических поездок более 90 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии