Турфирмы похитили 90 000 000 рублей из бюджета на кешбэк с поездок

В Петербурге ФСБ выявила хищение 90 млн руб. на программе туристического кешбэка В Санкт-Петербурге пресечена мошенническая деятельность руководителей туристических фирм и их соучастников, похитивших из бюджета на стимулирование туристических поездок более 90 миллионов рублей.