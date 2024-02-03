Хирург рассказал, чем ни в коем случае нельзя запивать водку

Водку нельзя запивать кофе, потому что могут произойти скачки артериального давления. Также этот алкоголь не следует запивать лимонадами и соками из фруктов, так как в них содержится фруктоза, которую печень не сможет переработать из-за нагрузки.
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