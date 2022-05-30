Ну и «сестрички» будут у нас под боком

Ну, собственно говоря, то, о чем буквально две недели назад прогнозировалось Польские хотелки: очень хочется, но очень страшно, вот оно, на пороге.
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