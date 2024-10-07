Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Штурмовикам доставили еду на передовую с помощью FPV-дронов

Штурмовикам доставили еду на передовую с помощью FPV-дронов

Российские операторы беспилотников использовали FPV-дроны для доставки еды штурмовикам. Минобороны России показало кадры, на которых военнослужащие группировки войск «Запад» отправляют посылку с продовольствием тем, кто сражается на передовой.

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