Штурмовикам доставили еду на передовую с помощью FPV-дронов

Российские операторы беспилотников использовали FPV-дроны для доставки еды штурмовикам. Минобороны России показало кадры, на которых военнослужащие группировки войск «Запад» отправляют посылку с продовольствием тем, кто сражается на передовой.
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