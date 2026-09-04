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Мировое обозрение

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Ритуальные пробки и аварии: в Киеве обязали общественный транспорт останавливаться на 60 секунд на минуту молчания

Ритуальные пробки и аварии: в Киеве обязали общественный транспорт останавливаться на 60 секунд на минуту молчания

Киевские власти запускают необычный эксперимент: с понедельника в центре украинской столицы весь общественный транспорт ежедневно в 9:00 будет замирать на 60 секунд.

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