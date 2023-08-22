Сэм Митчелл: «Энтони Дэвис полезнее, чем Яннис Адетокумбо, во время плей-офф»

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Бывший игрок и тренер НБА Сэм Митчелл объяснил, почему он считает Энтони Дэвиса («Лейкерс») более полезным игроком в плей-офф, чем Яннис Адетокумбо («Милуоки»).