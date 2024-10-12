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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рекордсмен «Тур де Франс» Марк Кэвендиш завершит карьеру на гонке в Сингапуре

Гонка Tour de France Prudential Singapore Criterium пройдет 9-10 ноября. Помимо Кэвендиша, на ней выступят Кристофер Фрум, Винченцо Нибали, Примож Роглич, Йеспер Филипсен и Биньям Гирмай.

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