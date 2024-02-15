Тихий конец сланцевой революции: крупные нефтяники США почти полностью подмяли отрасль

Сланцевая революция, начавшаяся около 15 лет назад, привела к появлению тысяч мелких буровых компаний, стартапов с венчурным капиталом, которые перевернули глобальный энергетический порядок с ног на голову и восстановили США в статусе крупнейшего в мире производителя нефти.
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