В соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп сообщил, что Boeing 747-8, который Катар намерен преподнести в качестве дара американскому лидеру, будет передан […] The post Трамп ответил на критику за принятие в дар Boeing от Катара first appeared on LentaMsk.
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