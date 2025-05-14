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LentaMsk.RU

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Трамп ответил на критику за принятие в дар Boeing от Катара

В соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп сообщил, что Boeing 747-8, который Катар намерен преподнести в качестве дара американскому лидеру, будет передан […] The post Трамп ответил на критику за принятие в дар Boeing от Катара first appeared on LentaMsk.

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