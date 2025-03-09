АндрейБорков

Почему нельзя сбивать самолеты Гей-ро-союза над УкРуиной? Системы ПВО и ПРО у нас приличные, согласен, что это не просто, но не просто не значит НЕВОЗМОЖНО. Территория УкРуины, пока не освобожденная ВС РФ от укронацистов и наемников это не территория какой ни будь Латвии или Голландии, и нахождение авиации гейро-пидоров над УкРуиной это не несколько минут! Это час, а то и поболее. Что бы сбить ракету тоже надо прицелиться, а это время. Пересечение воздушных границ УкРуины отслеживается и контролируется. Как только что то там пересекло воздушную границу, тут же целеуказание, наведение и отработка по этим целям. А Гей-Ро-союза бояться не надо. Да, эта шобла представляет реальную угрозу, но это не значит, что лапки вверх надо поднимать. Тот же полупидор Макрон что предложил? А предложил он прикрытие своим ЯО всех остальных европидоров включая поляков и проебалтов. Угроза? Безусловно! Но и возможность быстро отправить в "край вечной охоты" эти "супер-державы" размером с колхоз "Путь к развалу"! Польше много надо? Да ну на хер! Десяток ИСКАНДЕРОВ в ядерном исполнении и все, про Польшу забыли! На всю Проебалтику и 5 штук с избытком хватит. Еще Никита Хрущев англосаксам говорил, что БУДЕТЕ ВЫЕ...СЯ МЫ ВСА ПРОСТО УТОПИМ НАХЕР! Лягушатников во главе с Моней Макроном тоже утихомирить не долго, Бургундия с Нормандией, Прованс и т.д. это не просторы Сибири, пяток "Тополей М" и не будет ни "бургунского" ни "шампанского", НИ КОДА НЕ БУДЕТ. На всю эту Гей-Ро-пу максимум уйдет не более 10-15% от ЯДЕРНОГО АРСЕНАЛА России. Но это крайний случай. Хотя и его не учитывать нельзя. Эта Гей-Ро-па давно гвоздодером по хлебалу не получала, в российских руках не усералась. Забыли уроды и пидоры чувство дырки, расслабились. Возомнили из себя хрен знает кого, а падать будет очень больно. А падать то придется.