Архангельская область требует признать геноцид советского народа

Накануне губернатор региона Александр Цыбульский вместе с труженицей тыла Валентиной Пакулиной выступили заинтересованной стороной в судебном заседании о признании деяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Архангельской области, геноцидом советского народа.
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