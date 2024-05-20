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Центробанк подготовил параметры кредитных каникул для бизнеса

Центробанк подготовил параметры кредитных каникул для бизнеса

Власти определили параметры кредитных каникул для бизнеса — Центробанк (ЦБ) уже обсудил их с предпринимателями, а в ближайшие две-три недели завершится дискуссия с Минэком и Минфином, сообщил «Известиям» глава Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.

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