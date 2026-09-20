Распространение турецкого влияния на Армению не только дестабилизирует Северный Кавказ, но и позволит силам НАТО продвинуться к Каспию.
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