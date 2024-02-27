А почему Госдума не вспомнит, что Россия отдала Норвегии кусок Баренцева моря размером с три Крыма?

Наталья Не верю в это объяснение автора. Это событие очень давно будоражило народ и никто никаких объяснений не давал, а тут вдруг... Очень большие сомнения относительно описанных в статье действий Сталина. Неужели бы он делал что-то во вред страны? Сомнительно, очень сомнительно.

Evgenija Palette ЭТА ГОС"ДУМА" вообще ничего не помнит, если надо РАССЕРДИТЬ ЗАПАД... ТАКИЕ ТЕРПИЛЫ В УГОДУ СВОЕМУ КАРМАНУ!!!! А нам, стране они ЗАЧЕМ?