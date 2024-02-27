Норвегия – не просто страна НАТО. Она – одна из основательниц НАТО. В 1949 году Норвегия и еще 11 стран создали военный блок для противостояния СССР.
А почему Госдума не вспомнит, что Россия отдала Норвегии кусок Баренцева моря размером с три Крыма?
Комментарии
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Наталья
Не верю в это объяснение автора. Это событие очень давно будоражило народ и никто никаких объяснений не давал, а тут вдруг... Очень большие сомнения относительно описанных в статье действий Сталина. Неужели бы он делал что-то во вред страны? Сомнительно, очень сомнительно.
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9 час.
Evgenija Palette
ЭТА ГОС"ДУМА" вообще ничего не помнит, если надо РАССЕРДИТЬ ЗАПАД... ТАКИЕ ТЕРПИЛЫ В УГОДУ СВОЕМУ КАРМАНУ!!!! А нам, стране они ЗАЧЕМ?
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6 час.
Evgenija Palette
Сука Шеварднадзе отдал Америке что-то там связанное с Беринговым проливом. А часть Баренцева моря, вместе с разведенными там российскими ихтиологами, осетрами НОРВЕГИИ ОТДАЛ МЕДВЕД, возомнивший себя хозяином России... С тех пор и отдает... сидит, гад, и отдает... Никуда не делся...
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6 час.
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