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Фанаты ЦСКА присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID: «Каждый участник этой системы станет персоной нон-грата для нас»

Активные болельщики ЦСКА выступили против введения Fan ID в российском спорте. «Мы ни при каких условиях не станем оформлять Fan ID.

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