Депутат Лобачев поздравил семьи с Днём любви и верности

В Краснодаре депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Лобачев совместно с представителями ассоциации ветеранов специальной военной операции поздравил жителей 9-го избирательного округа с Днём семьи, любви и верности.
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