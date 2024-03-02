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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Какие продукты нельзя хранить в фольге и почему

Некоторые продукты никогда не должны соприкасаться с фольгой. Почему это так и где, наоборот, ее можно спокойно использовать на кухне и в нашем доме? Преимущества алюминиевой фольги для упаковки пищевых продуктов Алюминиевая фольга производится путем прокатки алюминия — поэтому ее название было ….

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