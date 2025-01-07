Сенатор РФ Руслан Смашнёв поздравляет смолян с Рождеством

Сенатор РФ от Смоленской области Руслан Смашнёв поздравляет с Рождеством Христовым. «Рождество — это прекрасный праздник, который наполняет наши сердца надеждой и радостью, укрепляя веру в лучшее и вдохновляя на добрые поступки.
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