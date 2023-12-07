В Британии оскорбились поведением Путина во время визита в ОАЭ

Хотелось бы верить, но по опыту прошлых дружб с разными перспективами трудно воспринимать желаемое за действительное.

Betahon

И что тут такого?! Ну, не захотел видеть посла какого-то островного государства с мнимыми амбициями, направленными против нашей страны, которых много в мире...