В Великобритании оскорбились поведением президента России Владимира Путина во время визита на Ближний Восток.
В Британии оскорбились поведением Путина во время визита в ОАЭ
Комментарии
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Наталья Волкова
Хотелось бы верить, но по опыту прошлых дружб с разными перспективами трудно воспринимать желаемое за действительное.
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14 час.
Betahon
И что тут такого?! Ну, не захотел видеть посла какого-то островного государства с мнимыми амбициями, направленными против нашей страны, которых много в мире...
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7 час.
ВД
Вовладар Даров
Да нас рать нам на чужое мнение англосаксов!
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1 час.
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