Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    РЕАЛЬНО  РАБОТАЮЩИМ людям платят зарплату, соразмерную зарплате депутатов.  Даже, например,  кассирам в "Пятёрочке" и...Сдаться русским т...
  • lenivka
    А ларчик просто открывался.....Европа как вечный...
  • Александр Симаков
    Вот и получается, что основная причина признания ЛГБТэшников экстремистами - массовое возвращение "испуганных патриот...Фальшивая «радуга...

Субботняя байка. Жизнь удалась!

Субботняя байка. Жизнь удалась!

walrom   Тут мне на днях бывший редактор областной газеты "Звезда Прииртышья" Ю. Д. Поминов переслал сайт на котором помещены его книги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх