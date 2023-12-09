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Варфоломеевская ночь: как Париж заплатил за религиозные распри тысячами трупов

Варфоломеевская ночь: как Париж заплатил за религиозные распри тысячами трупов

Варфоломеевская ночь стала одним из самых кровавых пятен на страницах французской истории, когда с 23 на 24 августа 1572 года католики перебили верхушку протестантского дворянства, а обезумевшая чернь устроила массовую резню в Париже, а потом и по всей Франции.

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