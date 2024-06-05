Белый дом анонсировал «существенные» военные поставки Украине

Белый дом в ближайшие недели заявит о выделении Киеву новой партии военной помощи. Об этом сообщает Life со ссылкой на помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, сопровождающего Джо Байдена во время его визита во Францию.
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