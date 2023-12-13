От Гостиного двора до Большого театра: прогулка по местам Павла Третьякова в Москве

27 декабря 1832 года родился московский меценат Павел Третьяков. В преддверии памятной даты «Сноб» вместе с новым проектом о культуре «Не придумали!» подготовил пешеходный маршрут по местам основателя Третьяковской галереи.
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