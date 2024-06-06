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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каменский о роли Бобровского в выходе «Флориды» в финал: «У них все четыре звена играют здорово. И Ткачак, и Барков с Тарасенко. Конечно, есть и заслуга Сергея»

Олимпийский чемпион высказался о роли вратаря Сергея Бобровского в выходе команды в финал Кубка Стэнли.

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