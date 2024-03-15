NPL: погружение в творческую продуктивность невозможно без опыта в нужной сфере

Американские нейропсихологи из Университета Дрекселя в Филадельфии определили мозговые процессы, связанные с так называемым "состоянием потока" — максимальной концентрации на творческой задаче, обычно связанной с повышенной продуктивностью.
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