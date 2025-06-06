Россиянам объяснили, почему нельзя праздновать день рождения умершего человека

Это может потревожить его душу Русская православная церковь не рекомендует отмечать день рождения умершего человека как обычный праздник, но позволяет поминать усопшего в этот день, пишет «Вечерняя Москва».
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