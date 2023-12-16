Дабл-дабл Леброна не спас «Лейкерс» от поражения худшей команде Западной конференции

«Сан-Антонио» прервал серию из 17 поражений и обыграл «Лейкерс». В ночь на 16 марта в Сан-Антонио (штат Техас, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».