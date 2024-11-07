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Баннер с надписью «Свободу Палестине» и флагом Ливана вывесили фанаты «ПСЖ» перед игрой с «Атлетико». Клуб был не в курсе: «Выступаем против сообщений политического характера»

Баннер с надписью «Свободу Палестине» и флагом Ливана вывесили фанаты «ПСЖ» перед игрой с «Атлетико». Клуб был не в курсе: «Выступаем против сообщений политического характера»

Парижане дома уступили «Атлетико» (1:2) в 4-м туре Лиги чемпионов. Перед началом игры фанаты «ПСЖ» показали огромный баннер с надписью «Свободу Палестине.

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