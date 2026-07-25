Мирошник обвинил нового главкома ВСУ в атаке на турбазы в Запорожской области

max.ru/Следком Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник 25 июля обвинил нового главнокомандующего вооруженными силами Украины Михаила Драпатого в планировании массированного удара дронов по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области.
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