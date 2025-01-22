Наследники умершего смолянина смогли отсудить его пенсию

Своими накоплениями мужчина воспользоваться не сумел, потому что «пенсионером ко дню смерти не являлся» Дети умершего смолянина добились в суде возможности обратиться в пенсионный фонд за выплатой пенсионных накоплений отца.
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